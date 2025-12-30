Fiscalía acusó a Cathy Barriga por cuatro delitos y pide más de 23 años de cárcel

Tras casi dos años de diligencias, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente anunció este martes el término de la investigación en contra de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, y solicitó la apertura de juicio oral en su contra.

El Ministerio Público presentó una acusación por cuatro delitos: fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible, cuya sumatoria de penas supera los 23 años de cárcel.

A través de sus redes sociales, la Fiscalía detalló que, en conjunto, se solicitaron penas que van desde los cinco años y un día hasta los diez años y un día, considerando el carácter reiterado de los delitos, además de multas y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

La jefa de asesoría jurídica de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Pamela Valdés, explicó que con esta acusación se da por "concluida la etapa investigativa", quedando ahora en manos del tribunal la "fijación de una audiencia de preparación de juicio oral", instancia en la que se debatirá la prueba presentada por el ente persecutor.

Desde la defensa de Barriga, su abogado, Cristóbal Bonacic, señaló que la acusación del Ministerio Público es un paso esperable dentro del proceso, aunque cuestionó el desarrollo de la investigación.

Afirmó que "solicitarán el sobreseimiento de la causa", acusando que "la Fiscalía habría negado diligencias que apuntan a demostrar la inexistencia del déficit fiscal que sustenta la imputación principal".

El defensor aseguró que dichas diligencias fueron rechazadas de manera arbitraria, con el objetivo de sostener una acusación que, a su juicio, carece de fundamento real de cara a un eventual juicio oral.