Real Madrid sufrió una sorpresiva derrota por 1-2 ante Alavés en el Estadio "Santiago Bernabéu" y puso fin a una racha de diez victorias consecutivas en todas las competiciones, complicando sus aspiraciones en la liga española.

Toni Martínez aprovechó un error de Dean Huijsen en una cesión a Thibaut Courtois para abrir la cuenta, mientras que Angel Pérez aumentó las cifras tras una asistencia de Mariano Díaz. Kylian Mbappé descontó con un potente remate desde el vértice del área, pero fue insuficiente para evitar la caída del elenco dirigido por José Mourinho.

Con este resultado, Real Madrid fue desplazado del segundo lugar por Atlético de Madrid, que venció por 3-2 a Elche, mientras que FC Barcelona tiene la oportunidad de ampliar a seis puntos su ventaja sobre los "merengues" si este domingo derrota a Deportivo de La Coruña en Riazor.