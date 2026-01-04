Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Alexis cedió un penal que Isaac Romero falló en busca del descuento de Sevilla

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

El chileno quiso darle confianza a su compañero, pero acabó mal.

Alexis cedió un penal que Isaac Romero falló en busca del descuento de Sevilla
 Captura
Sevilla sufrió un doloroso 3-0 a manos de Levante y Alexis Sánchez terminó con la desafortunada cesión de un penal que pudo meter a los andaluces en el marcador sobre el final.

Al minuto 90, con la cuenta 2-0 para la visita, se sancionó la pena máxima tras revisión en el VAR de una pierna alta en el área. El tocopillano tomó el balón, pero optó por darle el tiro a Isaac Romero, quien entró desde la banca.

Para lamento sevillano, Mathew Ryan le atajó el tiro y Romero además desperdició el rebote con un cabezazo al medio que también fue contenido por el golero australiano del equipo forastero.

