Alexis Sánchez se hizo presente con gol de "palomita" en el derbi de Sevilla y Betis

El delantero chileno Alexis Sánchez se inscribió con un gol de "palomita" en el derbi andaluz que mide a Sevilla y Real Betis, por la liga española.

El nacional anotó el descuento ante los verdiblancos, dirigidos por Manuel Pellegrini, que vencen 2-1 en La Cartuja.

Mira el gol de Alexis: