Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española
Alexis Sánchez se hizo presente con gol de "palomita" en el derbi de Sevilla y Betis
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El delantero nacional anotó el descuento en La Cartuja.
El delantero nacional anotó el descuento en La Cartuja.
El delantero chileno Alexis Sánchez se inscribió con un gol de "palomita" en el derbi andaluz que mide a Sevilla y Real Betis, por la liga española.
El nacional anotó el descuento ante los verdiblancos, dirigidos por Manuel Pellegrini, que vencen 2-1 en La Cartuja.
Mira el gol de Alexis: