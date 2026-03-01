Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago31.1°
Humedad23%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Alexis Sánchez se hizo presente con gol de "palomita" en el derbi de Sevilla y Betis

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero nacional anotó el descuento en La Cartuja.

Alexis Sánchez se hizo presente con gol de
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El delantero chileno Alexis Sánchez se inscribió con un gol de "palomita" en el derbi andaluz que mide a Sevilla y Real Betis, por la liga española.

El nacional anotó el descuento ante los verdiblancos, dirigidos por Manuel Pellegrini, que vencen 2-1 en La Cartuja.

Mira el gol de Alexis:

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada