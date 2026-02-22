Almeyda valoró respaldo de Pellegrini tras dura sanción: "Admiración, respeto y agradecimiento"

Matías Almeyda, director técnico de Sevilla donde militan los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, se deshizo en el elogios para el técnico nacional Manuel Pellegrini, entrenador de Real Betis, archirrival del cuadro blanquirrojo.

Las palabras del argentino fueron en respuesta a una declaración del propio "Ingeniero", quien salió en su defensa después de que La Liga lo sancionara con siete partidos de suspensión tras un entrevero con el árbitro en el empate con Deportivo Alavés.

En concreto, el DT bético indicó durante la semana en conferencia de prensa que "es lamentable que haya tenido esa cantidad de fechas de suspensión, pero no es mucho más lo que me puedo pronunciar".

Ante esto, luego de la victoria de hoy sobre Getafe, el trasandino remarcó que "eso es fútbol, fútbol de hombres, respeto y honor. Estamos hablando de un señor del fútbol. Admiración, respeto y agradecimiento; creo que no solamente yo vi la injusticia".

Sevilla y Real Betis se verán las caras el próximo domingo en una nueva edición del derbi andaluz.