Manuel Pellegrini lamentó histórica suspensión que recibió el técnico de Sevilla

Manuel Pellegrini, entrenador chileno de Real Betis consideró lamentable las siete fechas de suspensión que recibió el técnico argentino de Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, Matías Almeyda.

"Es lamentable que haya tenido esa cantidad de fechas de suspensión, a pesar de que es una circunstancia sobre la que no se puede pronunciar mucho más", afirmó el "ingeniero".

El comité de Competición de la Federación Españoal de Fútbol impuso dos partidos de suspensión por protestas al árbitro, uno por no dirigirse al vestuario tras ser expulsado, tres por actitudes de menosprecio o desconsideración con los árbitros y uno por conducta contraria al buen orden deportivo, durante el encuentro de la pasada semana ante Deportivo Alavés.

El técnico nacional también se refirió a las críticas sobre el estilo de juego de los béticos. "Hemos tenido siempre una manera de jugar, con una misma base. "Jugamos igual cuando perdimos con Atlético de Madrid en la Copa del Rey (0-5) y en la victoria por 0-1" frente al mismo rival tres días después.

¿Cuándo juegan sus respectivos partidos Real Betis y Sevilla?

Los béticos enfrentarán a Rayo Vallecano en condición de local este sábado 21 de febrero a las 12:15 horas (15:15 GMT) por la vigésimo quinta fecha de la Liga española.

Por su parte, los sevillanos se visitarán a Getafe este domingo 22 de febrero a las 10:00 horas (13:00 GMT) y buscarán alejarse de los puestos de descenso.