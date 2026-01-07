Barcelona se instaló en la final de la Supercopa de España tras paliza a Athletic de Bilbao

Barcelona se instaló en la final de la Supercopa de España, tras golear por 5-0 a Athletic Club de Bilbao este miércoles en la semifinal disputada en Yeda, Arabia Saudita.

El cuadro catalán fue ampliamente dominador del encuentro y en la primera parte, en apenas 16 minutos, anoto cuatro goles.

La apertura de la cuenta fue de Ferrán Torres (22'), mientras que Fermín (30'), Roony Bardghji (34') y Raphinha (38') estiraron las cifras en el el Estadio "King Abdullah".

En el complemento, el trámite se cerró tempraneramente, con el segundo tanto personal de Raphinha (52').

En la final, a disputarse el domingo 11 de enero, Barcelona enfrentará al ganador de la llave que disputarán Real Madrid y Atlético de Madrid este jueves en el mismo recinto.