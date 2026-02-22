Barcelona tomó el liderato de La Liga de España tras vencer a Levante
El cuadro azulgrana aprovechó la derrota de Real Madrid para asaltar la cima.
Barcelona tomó este domingo el liderato de La Liga de España, tras vencer por 3-0 a Levante en Camp Nou, en el marco de la fecha 25 del torneo.
El cuadro azulgrana aprovechó al caída que tuvo Real Madrid este sábado contra Osasuna y quedó puntero, con 61 puntos, uno más que los merengues.
Los goles en Camp Nou fueron de Marc Bernal (4'), Frenkie de Jong (32') y Lamine Yamal (81').
Levante, por su parte, sumó su cuarto partido sin ganar y está penúltimo, con 18 puntos en zona de descenso.
En la próxima fecha, Barcelona enfrentará al tercer clasificado de La Liga, Villarreal, mientras que Levante recibirá a Alavés.