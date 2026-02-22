Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago33.2°
Humedad17%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | Irán | Programa nuclear

Irán ve "buena posibilidad" de acuerdo nuclear con EE.UU.

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El país persa informó de una eventual reunión con el enviado estadounidense, Steve Witkof, para avanzar en un entendimiento sobre su programa nuclear y el retiro de sanciones.

Irán ve
 EFE (referencial)

Las conversaciones se dan en medio de la presión de Donald Trump, que fijó un plazo a la diplomacia mientras refuerza el despliegue militar en Oriente Medio con portaaviones cerca de aguas iraníes.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, anunció este domingo que es posible que el próximo jueves se celebre otra ronda de negociaciones nucleares con Estados Unidos y que existe "una buena posibilidad" de alcanzar una solución diplomática, mientras Washington refuerza su contingente en Oriente Medio.

Araqchí dijo en una entrevista con la cadena estadounidense CBS que posiblemente se reúna con el enviado de EE.UU., Steve Witkof, en Ginebra el jueves.

El jefe de la diplomacia iraní afirmó que existe "una buena posibilidad" de alcanzar un acuerdo nuclear con Washington.

"Podemos alcanzar un entendimiento sobre principios y cuestiones fundamentales, y garantizar que el programa nuclear de Irán es pacífico y seguirá siéndolo para siempre, al tiempo que se levanten las sanciones", enfatizó.

El ministro iraní indicó que su país está "trabajando en los elementos de un acuerdo y en el borrador del texto" para discutirlo en las conversaciones con la parte estadounidense.

Araqchí había adelantado el viernes que su país presentaría en unos días su propuesta para un acuerdo, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fijó un plazo de entre 10 y 15 días para la diplomacia y señaló que considera un ataque limitado contra Irán para presionarlo a sellar un pacto.

Teherán y Washington retomaron las negociaciones nucleares el 6 de febrero en medio de las amenazas militares de EE. UU., y el martes pasado sostuvieron otro encuentro indirecto en Ginebra bajo la mediación de Omán, tras el que hablaron de avances, aunque siguen sin reconocer sus líneas rojas.

Irán considera innegociable su programa de misiles y su apoyo a milicias regionales como Hizbulá y Hamás, que EE.UU. quiere incluir en cualquier acuerdo, y sobre la cuestión nuclear, Teherán insiste en que solo discutirá su limitación, no el enriquecimiento cero que busca Washington.

No obstante, se ha mostrado abierto a concesiones económicas, afirmando que EE. UU. podría cooperar en el sector petrolero y gasístico del país persa si se cierra un acuerdo nuclear.

Mientras, Washington desarrolla el mayor despliegue militar en Oriente Medio desde la invasión de Irak en 2003, con el portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de combate estacionados cerca de aguas iraníes, y espera la llegada del USS Gerald Ford en los próximos días, manteniendo así la opción militar sobre la mesa en caso de que la diplomacia fracase.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada