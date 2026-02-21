Síguenos:
Real Madrid condicionó su liderato en España tras sorpresiva caída ante Osasuna

Real Madrid condicionó su liderato en La Liga de España, tras perder por 2-1 ante Osasuna este sábado en El Sadar, en la fecha 25 del torneo. El cuadro merengue quedó con 60 puntos, dos más que Barcelona, que jugará ante Levante este domingo. Vinicius marcó para el club blanco, mientras que Ante Budimir y Raúl García anotaron los goles del triunfo local.

