Betis de Pellegrini empató ante Osasuna y acumuló siete partidos sin ganar en La Liga

Real Betis, club que entrena el chileno Manuel Pellegrini, tendrá que seguir esperando para volver a los abrazos en La Liga, ya que este lunes igualó 1-1 ante Osasuna en el Estadio El Sadar por la fecha 31, cosechando así su séptimo compromiso consecutivo sin obtener triunfos en el torneo español.

El marcador se movió tempranamente gracias a la anotación del marroquí Abdessamad Ezzalzouli (6'), quien definió con un tiro cruzado tras un contraataque letal. No obstante, la escuadra de Pamplona emparejó las cifras mediante un penal ejecutado por Ante Budimir (40').

En el complemento, el portero Álvaro Valles resultó determinante para evitar una nueva caída del pórtico bético y, aunque el "Ingeniero" tuvo el retorno del argentino Giovani Lo Celso, no le bastó para romper la paridad definitiva.

Con este empate, Real Betis se mantuvo en el quinto lugar de la clasificación con 46 unidades, quedando a la espera de lo que realice Celta de Vigo para resguardar su sitial de avanzada.

Ahora, el cuadro sevillano debió enfocar sus esfuerzos en la Europa League, cuando este jueves 16 de abril reciba a Braga por la vuelta de los cuartos de final tras el 1-1 registrado la ida en Portugal.