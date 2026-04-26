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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Combo directo a la cara: La furia de Esteban Andrada tras ser expulsado en Zaragoza

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Tanto el club como el propio arquero argentino pidieron disculpas tras el partido.

Combo directo a la cara: La furia de Esteban Andrada tras ser expulsado en Zaragoza
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El arquero argentino de Real Zaragoza, Esteban Andrada agredió con un puñetazo a Jorge Pulido de Huesca tras ser expulsado en el duelo por la fecha 37 de la Segunda División española.

Con 1-0 en el marcador y en el minuto 98, Andrada vio la segunda amarilla por empujar a Pulido.

Nada más ver la tarjeta roja, el argentino perdió el control y busco al capitán de SD Huesca para propinarle un golpe directo en la cara, iniciando una gran trifulca.

Tras la expulsión, Real Zaragoza emitió un comunicado en el que condena los incidentes al final del partido contra el Huesca en El Alcoraz y señala que "analizará los hechos acaecidos y tomará las medidas disciplinarias pertinentes" con su portero argentino Esteban Andrada.

También el cuadro español publicó un video a través de sus redes sociales, donde el trasandino pidió disculpas "Estoy muy arrepentido de lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente y para un profesional como lo soy".

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