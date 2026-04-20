¿Cuándo y dónde ver a Betis de Pellegrini frente a Girona en La Liga de España?

Posterior a su dolorosa eliminación de la UEFA Europa League, el Real Betis de Manuel Pellegrini regresa a su faena en la Liga cuando le toque visitar a Girona por la fecha 33 del certamen.

El cuadro dirigido por el "Ingeniero" marcha quinto con 46 puntos a falta de siete partidos para terminar el torneo, por el momento asegura su presencia en competiciones europeas, pero suma siete partidos sin ganar en el plano local.

Betis visitará el Estadio Montilivi este martes 21 de abril a partir de las 15:30 horas (19:30 GMT) y podrás seguir el encuentro con la señal televisiva de ESPN 2 junto a la plataforma de streaming Disney+ Premium.

Todos los detalles de este cotejo también podrás seguirlo a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.