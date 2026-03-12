¿Cuándo y dónde ver a Elche de Lucas Cepeda frente a Real Madrid por la Liga Española?

Elche, equipo del atacante chileno Lucas Cepeda, visitará a Real Madrid este sábado, por la vigésimo octava fecha de La Liga de España.

El exColoColo vio desde el banco la derrota de los franjiverdes ante Villareal la pasada jornada, resultado que los dejó a una sola unidad de la zona de descenso, en la décimo séptima ubicación con 26 puntos.

Por su parte, los "merengues" llegarán "dulces", luego de derrotar a Manchester City por 3-0 en la ida de los octavos de final de la Champions League, y buscarán un triunfo, para acercarse al líder Barcelona.

¿Cuándo y dónde ver a Elche frente a Real Madrid?

El partido se disputará este sábado 14 de marzo a las 17:00 horas (20:00 GMT) en el Estadio "Santiago Bernabéu".

Podrás ver el encuentro por DSports y en streaming por la aplicación DGO.

También podrás seguir todos los detalles del cotejo en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.