¿Cuándo y dónde ver a Sevilla de Sánchez y Suazo frente a Barcelona en La Liga de España?
El elenco andaluz se encuentra en en la décimo cuarta posición.
Sevilla, equipo donde juegan los chilenos Alexis Sánchez y Garbiel Suazo, visitará este domingo a Barcelona por la jornada 28 de la Liga española.
El tocopillano fue titular en el empate de los andaluces frente a Rayo Vallecano, mientras que Suazo no estuvo citado por suspensión. Los sevillanos se ubican en la décimo cuarta posición con 31 puntos y a siete unidades de los puestos de descenso.
Del otro lado, la escuadra blaugrana viene de empatar ante Newcastle por la ida de los octavos de final de Champions League y buscará un triunfo que le permita ampliar su ventaja sobre Real Madrid en la cima de la tabla.
El cotejo está programado para jugarse este domingo 15 de marzo a las 12:15 horas (15:15 GMT) en el Estadio Camp Nou.
Podrás ver el partido en TV a través de la señal de ESPN 3 y en streaming en la plataforma Disney+ Premium.
También podrás seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.