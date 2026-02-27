DT de Sevilla defendió a Pellegrini previo al derbi: Los chilenos tendrían que estar agradecidos

Matías Almeyda, DT de Sevilla, defendió a Manuel Pellegrini en la previa de enfrentarse a Real Betis en el derbi de la capital andaluza este fin de semana, blindando al chileno ante algunos cuestionamientos.

"Opinar es gratis. Cuando uno tiene una personalidad como la de Manuel, que ha dejado a Chile bien parado en cada lugar donde estuvo, tendrían que estar agradecidos aquellos chilenos que ponen en duda la capacidad que tiene este hombre", expresó el trasandino en conferencia de prensa.

"Donde estuvo le fue bien, es respetado. No solamente respetan a Pellegrini, Pellegrini lleva detrás su bandera que es de Chile, representando un país", añadió.

"Como argentino le tengo un respeto enorme al pueblo chileno y le tengo un enorme respeto a este entrenador. Entre los entrenadores, sabemos cómo somos y todos saben cómo es Manuel: Serio, humilde, trabajador, le ha dedicado la vida al fútbol, entonces merece el respeto", continuó Almeyda.

"Saquen otro Manuel, por el bien de Chile. Tienen que sacar a otro (técnico como él), porque sólo tienen a uno. Valórenlo", remarcó.

Sobre el duelo de este domingo 1 de marzo en La Cartuja (14:30 horas de Chile), Almeyda dijo que "el objetivo es claro para nosotros, el sumar siempre es importante. Siempre que se juega un derbi, es lindo ganarlo, significan muchas cosas, tienen muchas cosas diferentes, pero nosotros necesitamos puntos. El hecho de sacar un resultado positivo también es una caricia al alma de nuestra gente".