Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

¿Cuándo y dónde ver a Real Betis de Pellegrini ante Real Madrid por La Liga?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El equipo del DT chileno visitará al poderoso cuadro merengue en el "Santiago Bernabéu".

¿Cuándo y dónde ver a Real Betis de Pellegrini ante Real Madrid por La Liga?
Real Betis, equipo dirigido por el técnico chileno Manuel Pellegrini, visitará a Real Madrid, este domingo en el Estadio "Santiago Bernabéu", por la fecha 18 de La Liga de España.

El conjunto del "Ingeniero" viene de una abultada goleada por 4-0 ante Getafe y tendrá una gran oportunidad de revalidar su buen momento.

Los merengues, por su lado, vencieron en su último partido a Sevilla y necesita mantener el tranco ganador para seguir presionando a Barcelona en la pelea por el liderato.

El encuentro entre Real Betis y Real Madrid, está pactado para las 12:15 horas (15:15 GMT) de este domingo 4 de enero y podrás seguirlo por televisión en ESPN, mientras que en streaming por Disney+ Premium.

Además, todos los detalles estarán en la cobertura de Cooperativa.cl.

