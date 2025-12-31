¿Cuándo y dónde ver a Real Betis de Pellegrini ante Real Madrid por La Liga?
El equipo del DT chileno visitará al poderoso cuadro merengue en el "Santiago Bernabéu".
Real Betis, equipo dirigido por el técnico chileno Manuel Pellegrini, visitará a Real Madrid, este domingo en el Estadio "Santiago Bernabéu", por la fecha 18 de La Liga de España.
El conjunto del "Ingeniero" viene de una abultada goleada por 4-0 ante Getafe y tendrá una gran oportunidad de revalidar su buen momento.
Los merengues, por su lado, vencieron en su último partido a Sevilla y necesita mantener el tranco ganador para seguir presionando a Barcelona en la pelea por el liderato.
El encuentro entre Real Betis y Real Madrid, está pactado para las 12:15 horas (15:15 GMT) de este domingo 4 de enero y podrás seguirlo por televisión en ESPN, mientras que en streaming por Disney+ Premium.
Además, todos los detalles estarán en la cobertura de Cooperativa.cl.