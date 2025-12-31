¿Cuándo y dónde ver el partido de Sevilla de Sánchez ante Levante por La Liga?

Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, que no podrá estar por lesión, se medirá ante Levante, este domingo 4 de enero, por la fecha 18 de La Liga.

El equipo de los chilenos viene de una dura caída por 2-0 frente Real Madrid durante la fecha pasada, que contó con ambos chilenos desde el primer minuto, y buscarán retomar la senda del triunfo.

El encuentro entre Sevilla y Levante, está pactado para las 10:00 horas (13:00 GMT) del domingo 4 de enero y podrás seguirlo por televisión en ESPN, mientras que en streaming por Disney+ Premium.

Además, todos los detalles estarán en la cobertura de Cooperativa.cl.