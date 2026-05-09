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El fuera de juego le negó a Sevilla el gol de Alexis Sánchez ante Espanyol
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El tocopillano había golpeado las redes en su primera jugada en cancha.
El tocopillano había golpeado las redes en su primera jugada en cancha.
Alexis Sánchez tuvo un ingreso iluminado en Sevilla tras el descanso ante Espanyol por la fecha 35 de la liga española, pero el off-side impidió el inmediato festejo del chileno.
En el primer ataque del segundo tiempo el nacional estuvo atento para definir en el corazón del área y colocar el 1-0 parcial. Sin embargo, el VAR ratificó que el chileno se encontraba en posición adelantada.