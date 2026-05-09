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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

El fuera de juego le negó a Sevilla el gol de Alexis Sánchez ante Espanyol

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El tocopillano había golpeado las redes en su primera jugada en cancha.

El fuera de juego le negó a Sevilla el gol de Alexis Sánchez ante Espanyol
 Captura (Dsports)
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Alexis Sánchez tuvo un ingreso iluminado en Sevilla tras el descanso ante Espanyol por la fecha 35 de la liga española, pero el off-side impidió el inmediato festejo del chileno.

En el primer ataque del segundo tiempo el nacional estuvo atento para definir en el corazón del área y colocar el 1-0 parcial. Sin embargo, el VAR ratificó que el chileno se encontraba en posición adelantada.

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