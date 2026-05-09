Sevilla de Alexis y Suazo logró un crucial triunfo para la permanencia ante Espanyol

En el Estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán", el Sevilla FC de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez ganó tres puntos de oro con una remontada ante Espanyol, en una verdadera "final" en la carrera por mantener la categoría en La Liga, que desarrolla su fecha 35.

Con Suazo como titular y Alexis todo el segundo tiempo, los andaluces ganaron por 2-1 y tomaron tres puntos de distancia respecto a los puestos de descenso.

El tocopillano tuvo un activo ingreso tras el descanso, pues en el primer ataque del complemento anotaba el 1-0 sevillano. Sin embargo, se anuló por un off-side que ratificó el VAR.

El baldazo de agua fría llegó 10 minutos después, con el gol forastero anotado por Tyrhys Dolan.

Suazo, con problemas en un hombre desde la primera etapa, fue reemplazado a los 64' y vio desde la banca el empate de Andrés Castrín (82') tras una aventura personal en el área.

A los 90+1', Alexis Sánchez le bajó el balón a Akor Adams para una certera definición que desató la locura en la gradas al sellar la victoria.

De esta manera, Sevilla llegó a 40 puntos y subió al puesto 12, aprovechando el enredo de Deportivo Alavés (37) con su empate 1-1 ante el Elche de Lucas Cepeda (39).

La próxima "final" para Sevilla en la ajustada disputa por zafar del descenso será de visitante contra Villarreal el miércoles 13 de mayo a las 13:00 horas de Chile (17:00 GMT).