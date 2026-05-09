Elche de Cepeda mantuvo su estrecha distancia del descenso con un empate frente a Alavés

Con el seleccionado nacional Lucas Cepeda viendo todo desde el banco, Elche cosechó un trabajado empate 1-1 ante Deportivo Alavés que lo mantuvo fuera de zona de descenso pero aumentó la presión sobre el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.

Ilicitanos y babazorros disputaron una intensa primera mitad que tuvo un ritmo vertiginoso y en la cual el dueño de casa tuvo las mejores ocasiones de gol, pero no fue capaz de aprovecharlas, yéndose ambos equipos al descanso igualados a cero.

El encuentro tuvo un quiebre en el arranque del complemento cuando el árbitro pitó un penal para la visita, el cual Antonio Martínez se encargó de transformar en gol engañando al portero Matías Dituro (50').

El elenco forastero rozó el segundo tanto pero el larguero se lo negó a Jon Guridi. En el 72', Álvaro Rodríguez se hizo presente para sentenciar la paridad con un potente frentazo.

De esta manera, Elche trepó hasta el 12° lugar con 39 puntos, pero a solo dos de Alavés, que abre la zona de descenso y a su vez es seguido de cerca por Levante, que sorprendió derrotando a Osasuna.

El equipo de Cepeda volverá a la acción este martes 12 de mayo a las 14 horas para enfrentar al Betis de Manuel Pellegrini que lucha por entrar en la próxima UEFA Champions League.