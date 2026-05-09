Concierto gratuito de Kidd Voodoo en la Plaza de Maipú: fecha y hora

El cantante chileno Kidd Voodoo anunció que dará un concierto gratuito en Plaza de Maipú.

Todo se supo gracias a un video que se viralizó rápidamente, donde aparece en el Centro de Control del Metro de Santiago.

El objetivo de este concierto es dar a conocer su nuevo disco, "Euforia", que saldrá el 14 de mayo.

Además, lanzará una nueva edición de la tarjeta Bip! en colaboración con Metro.

¿Cuándo y dónde es el concierto gratuito de Kidd Voodoo?

El intérprete de "Ponte Lokita" se presentará a las 17:00 horas en Plaza de Maipú y el evento tendrá entrada liberada.