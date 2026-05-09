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Concierto gratuito de Kidd Voodoo en la Plaza de Maipú: fecha y hora
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Autor: Redacción Cooperativa
Además lanzará una edición especial de la tarjeta Bip! junto a Metro de Santiago.
Además lanzará una edición especial de la tarjeta Bip! junto a Metro de Santiago.
El cantante chileno Kidd Voodoo anunció que dará un concierto gratuito en Plaza de Maipú.
Todo se supo gracias a un video que se viralizó rápidamente, donde aparece en el Centro de Control del Metro de Santiago.
El objetivo de este concierto es dar a conocer su nuevo disco, "Euforia", que saldrá el 14 de mayo.
Además, lanzará una nueva edición de la tarjeta Bip! en colaboración con Metro.
El intérprete de "Ponte Lokita" se presentará a las 17:00 horas en Plaza de Maipú y el evento tendrá entrada liberada.