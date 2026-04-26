Elche venció al colista Real Oviedo y se alejó de la zona de descenso

Un triunfo importantísimo logró este domingo el Elche del seleccionado nacional Lucas Cepeda, elenco que derrotó por 2-1 al colista Real Oviedo en condición de visitante y tomó un respiro en la lucha por la permanencia en La Liga, a cinco fechas para el final.

El atacante chileno se mantuvo en el banco durante todo el compromiso y fue testigo de cómo su equipo consiguió una importante ventaja en el tramo inicial del cotejo, gracias a los goles de Pedro Bigas (6') y Gonzalo Villar (16').

Los locales trataron de meterse nuevamente en el compromiso, pero el portero Matías Dituro, exUniversidad Católica, estuvo notable para contener la mayoría de los embates. Real Oviedo solo pudo descontar por medio de Ilyas Chaira (77').

De esta manera, Elche escaló hasta el octavo lugar con 38 puntos, cuatro por arriba de la zona de descenso donde se encuentra el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, que enfrenta a Osasuna.

El próximo domingo 3 de mayo, a las 08:00 horas de Chile (12:00 GMT), Elche buscará dar un nuevo paso hacia la salvación cuando visite a Celta de Vigo.