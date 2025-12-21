FC Barcelona tumbó a Villarreal y mantuvo su ventaja en el liderato de La Liga

FC Barcelona cerró el año afirmándose en el liderato de La Liga tras vencer por 2-0 a Villarreal en La Cerámica, consiguiendo así una distancia de cuatro puntos con los 42 que tienen como escolta a su acérrimo rival, Real Madrid.

En el primer tiempo, el cuadro local salió intenso y presionó alto, pero los de Hansi Flick lograron acomodarse hasta que Raphinha abrió la cuenta desde el punto penal (12'). Posteriormente, la expulsión de Renato Veiga (39') condicionó el trámite.

Ya en el complemento, pese a jugar con diez, Villarreal intentó sostenerse en campo rival, pero dejó espacios que fueron aprovechados por Lamine Yamal (63'), quien extendió las diferencias.

Con este resultado, Barcelona llegó a 46 puntos en la cima. En la próxima fecha, el líder visitará a Espanyol en una nueva edición del clásico catalán, con la opción de comenzar la segunda rueda desde lo más alto de la tabla.