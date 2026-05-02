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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

FC Barcelona venció a Osasuna y quedó a un paso del título

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El equipo catalán ganó en El Sadar y quedó pendiente del resultado de Real Madrid.

FC Barcelona venció a Osasuna y quedó a un paso del título
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FC Barcelona derrotó 2-1 a Osasuna en el estadio El Sadar, por la fecha 34 de la liga española, y dio un paso clave en la lucha por el título.

El cuadro visitante abrió la cuenta a los 81 minutos con gol de Robert Lewandowski, tras centro de Marcus Rashford, y aumentó a los 86' mediante Ferran Torres.

Osasuna descontó a los 88' con tanto de Raúl García de Haro.

El árbitro Isidro Díaz de Mera amonestó a Moncayola en el local y a Gavi y Eric García en Barcelona. El partido se disputó ante 22.745 espectadores.

Con este resultado, Barcelona quedó con la opción de ser campeón este domingo si Real Madrid no gana en su visita a Espanyol.

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