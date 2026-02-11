Figura de Sevilla FC cerró filas en torno a Matías Almeyda

El mediocampista serbio Nemanja Gudelj, uno de los capitanes de Sevilla FC, defendió este miércoles la labor de su entrenador, el argentino Matías Almeyda, pese a la mala trayectoria del equipo, y destacó que "la relación con el técnico de todo el grupo es muy buena".

"Todos creemos que es el ideal para este grupo y confiamos muchísimo en él. Él en nosotros también y eso se nota en el día a día", aseguró en la comparecencia de prensa que ofreció tras la práctica de este miércoles.

El serbio, de 34 años y que cumple su séptima temporada en Sevilla, también se refirió al meta griego Odysseas Vlachodimos, cedido por Newcastle inglés, y dijo que "es un portero espectacular y ojalá pueda estar aquí muchos años", ya que los sevillistas se plantean su fichaje definitivo.

Gudelj alabó a su compañero por el penal en el último minuto que le detuvo el pasado domingo al delantero uruguayo Cristhian Stuani en el empate como local ante el Girona (1-1) y aclaró que tiene "muy buena relación con Vlachodimos" desde que jugó "contra él en Portugal", durante su etapa en el Sporting Clube, cuando el guardameta de origen alemán militaba en Benfica.

El futbolista señaló que "el equipo está bien, entrenando fuerte y corrigiendo los errores" a pesar de su mala clasificación, pero está "preparado para todas las finales que vienen", empezando por la del próximo sábado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante Alavés.