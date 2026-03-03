Fiscalía española solicitó 15 meses de cárcel por insultos racistas contra Marcus Rashford

La Fiscalía de la región del Principado de Asturias solicitó una pena de 15 meses de prisión, el pago de una multa de 2.880 euros y una indemnización de 2.000 euros para un aficionado de 19 años del club español Real Oviedo, tras proferir insultos racistas contra el delantero inglés Marcus Rashford.

Los incidentes ocurrieron durante el encuentro disputado el pasado 25 de septiembre entre Real Oviedo y FC Barcelona, válido por el torneo Primera División de España, en el Estadio "Carlos Tartiere" de la ciudad de Oviedo.

Según el relato del organismo judicial, cuando el atacante del cuadro catalán se preparó para realizar un saque de esquina, el acusado le gritó ofensas discriminatorias, entre ellas el término "negrata".

La agresión quedó registrada en la cámara de uno de los espectadores presentes en el recinto deportivo. El video se publicó en redes sociales y alcanzó cerca de 29 millones de visualizaciones en apenas 24 horas.

El ente persecutor presentó su escrito de conclusiones provisionales ante el tribunal local, a la espera del inicio del juicio oral. Esta medida se sumó a una acción legal idéntica impulsada días atrás contra otro seguidor del mismo equipo, quien recibió un pedido de un año de cárcel por insultar al atacante francés Kylian Mbappé en el duelo frente a Real Madrid del pasado 24 de agosto.