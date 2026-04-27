Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago19.1°
Humedad32%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Hijo de Zidane quedó en duda para el Mundial por durísima fractura de mandíbula y mentón

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Luca Zidane, arquero de Granada, quedó fuera del cierre de temporada en Segunda de España.

Hijo de Zidane quedó en duda para el Mundial por durísima fractura de mandíbula y mentón
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El arquero Luca Zidane, jugador de Granada y seleccionado de Argelia, sufrió una fractura de mandíbula y mentón que lo dejará fuera de lo que resta de temporada en Segunda y complica su presencia en el próximo Mundial.

El guardameta sufrió un fuerte choque fortuito en el tramo final del partido que Granada perdió 2-4 ante Almería en el Nuevo Los Cármenes, golpe que obligó a su sustitución y posterior traslado a un centro hospitalario.

Granada confirmó el diagnóstico a través de un comunicado. "Las pruebas médicas realizadas a Luca Zidane, tras la conmoción cerebral, revelan que el guardameta sufre también una fractura en su mandíbula y mentón", informó el club andaluz.

La institución agregó que "el jugador, junto a los servicios médicos de Granada, decidirá en las próximas horas el tratamiento a seguir para tratar su dolencia".

La lesión golpea también a Argelia, ya que Zidane fue titular durante toda la fase de clasificación mundialista y asomaba como opción principal para la cita internacional.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada