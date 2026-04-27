Hijo de Zidane quedó en duda para el Mundial por durísima fractura de mandíbula y mentón
Luca Zidane, arquero de Granada, quedó fuera del cierre de temporada en Segunda de España.
Luca Zidane, arquero de Granada, quedó fuera del cierre de temporada en Segunda de España.
El arquero Luca Zidane, jugador de Granada y seleccionado de Argelia, sufrió una fractura de mandíbula y mentón que lo dejará fuera de lo que resta de temporada en Segunda y complica su presencia en el próximo Mundial.
El guardameta sufrió un fuerte choque fortuito en el tramo final del partido que Granada perdió 2-4 ante Almería en el Nuevo Los Cármenes, golpe que obligó a su sustitución y posterior traslado a un centro hospitalario.
Granada confirmó el diagnóstico a través de un comunicado. "Las pruebas médicas realizadas a Luca Zidane, tras la conmoción cerebral, revelan que el guardameta sufre también una fractura en su mandíbula y mentón", informó el club andaluz.
La institución agregó que "el jugador, junto a los servicios médicos de Granada, decidirá en las próximas horas el tratamiento a seguir para tratar su dolencia".
La lesión golpea también a Argelia, ya que Zidane fue titular durante toda la fase de clasificación mundialista y asomaba como opción principal para la cita internacional.