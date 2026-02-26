Hincha que imitó a un mono tras gol de Mbappé arriesga pena de cárcel

La justicia española inició este jueves el proceso penal contra un seguidor de Real Oviedo, para quien la Fiscalía solicitó un año de prisión tras proferir insultos racistas contra el delantero francés de Real Madrid, Kylian Mbappé. El ente persecutor presentó el escrito de conclusiones ante el Tribunal de Instancia número 1 de Oviedo, a la espera de fijar la fecha para el juicio oral.

El incidente se registró el 24 de agosto de 2025 en el Estadio "Carlos Tartiere". En el minuto 37 del compromiso, luego de que el atacante galo anotó el primer gol, el acusado realizó gestos y sonidos de imitación de un mono, sumado a gritos de menosprecio. Pese a que el organismo reconoció la atenuante de embriaguez, mantuvo la petición de cárcel y una multa de 2.880 euros por la gravedad de la ofensa.

La acusación destacó que los actos discriminatorios alcanzaron un impacto mundial tras ser difundidos en televisión y en la red social X, donde superaron las 300.000 visualizaciones en pocas horas. Según el informe oficial, el contenido sumó más de 305 millones de reproducciones globales, lo que incrementó el sentimiento de humillación para el deportista de Real Madrid.

Además de la pena aflictiva, el Ministerio Público exigió que el procesado indemnice al seleccionado francés con 2.000 euros por los daños morales causados. Esta acción se enmarcó en la política de tolerancia cero que impulsaron las autoridades de España frente a los reiterados episodios de xenofobia y odio en los recintos deportivos del país.

El club Real Oviedo colaboró con la identificación del individuo mediante las cámaras de seguridad del recinto. Con esta medida, la fiscalía buscó sentar un precedente sobre las consecuencias legales de las conductas racistas en el fútbol profesional, a la espera de la resolución definitiva del tribunal competente.