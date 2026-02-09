Indagan a hermano de Ansu Fati por presunto delito sexual: Se vinculó la casa de Lamine Yamal

Un escándalo salpicó a FC Barcelona, pues Braima Fati, hermano del exdelantero "culé" Ansu Fati (actualmente en AS Mónaco), está bajo investigación policial por una presunta agresión sexual la madrugada del domingo recién pasado.

Según el diario español ABC, una mujer neerlandesa acusó a Braima -apodado Fatinho Jr., con pasado en FC Barcelona B y retirado del fútbol- de tocamientos y posterior abuso tras una fiesta en la discoteca "Shoko" de la "Ciudad Condal".

La mujer señaló despertar desnuda junto a Braima en, supuestamente, casa de Lamine Yamal, actual estrella del equipo blaugrana. Con sospechas de sumisión química, la mujer fue llevada al Hospital Clínic para la realización de exámenes.

Los Mossos d'Esquadra, policía regional de Cataluña, iniciaron el proceso de investigación y posteriormente descartaron a la propiedad de Lamine Yamal como el escenario de los hechos, apuntando a otro inmueble.

Más allá de las primeras indagatorias, la afectada optó por esperar los resultados de los exámenes médicos para decidir si formalizar o no una denuncia, que pasaría a la Unidad Central de Agresiones Sexuales.

En tanto, por el lado de Braima Fati se comunicó con el citado periódico mediante un comunicado donde "se niega, rotundamente y categóricamente la ocurrencia de todos y cada uno de los hechos descritos", pues "no se corresponden en absoluto con la realidad".

También expresaron que esta acusación es una "vulneración del derecho fundamental al honor y a la presunción de inocencia, generando un daño personal y social de difícil reparación".