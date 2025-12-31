Kylian Mbappé sufrió una lesión y se perderá el primer partido de 2026 ante Real Betis de Pellegrini

Kylian Mbappé se perderá como mínimo el primer partido de La Liga de 2026 entre Real Madrid y Real Betis debido a una lesión en la rodilla izquierda, detectada tras ser sometido una resonancia magnética, según informó el club blanco este miércoles.

Según el parte médico emitido por Real Madrid, tras las pruebas efectuadas al atacante galo "se le diagnosticó un esguince en su rodilla derecha", con lo que queda "pendiente de evolución".

En principio es seguro que Mbappé, que participó el martes en el entrenamiento abierto al público sin aparente problema, no podrá estar en duelo ante Real Betis programado para el domingo 4 de enero a las 12:30 horas en un partido clave para el conjunto de Xabi Alonso, segundo clasificado a cuatro puntos de Barcelona, y es más que seria duda para la semifinal de la Supercopa que disputará el equipo madridista el día 8 de enero en Yeda ante Atlético de Madrid.

Tras la Supercopa, en la que podría perderse también la final si Real Madrid supera a Atlético de Madrid, el conjunto blanco tiene que enfrentarse a Levante el día 17 y a Mónaco en la Liga de Campeones el 20.

Real Madrid se queda así sin su principal referente en ataque. Es su máximo artillero, con 18 tantos esta temporada, la mitad de los tantos logrados por su equipo. Incluso es el máximo goleador de La Liga en 2025, con un total de 39 dianas, veinte más que sus perseguidores, Robert Lewandowski (Barcelona) y Julián Álvarez (Atlético de Madrid).