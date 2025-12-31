"Líneas rojas" de Kaiser generan críticas al interior de Chile Vamos

Luego que el excandidato presidencial Johannes Kaiser (PNL) planteara sus "líneas rojas" al equipo del Presidente electo José Antonio Kast, han surgido voces críticas en Chile Vamos al rol que podría tener el diputado en el gobierno.

Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópoli, manifestó en El Primer Café que "la música y el tono lo pone quien salió electo y es el Presidente José Antonio Kast, y la invitación es a poner el foco en seguridad y crecimiento, así lo ha venido diciendo desde la segunda vuelta, y yo creo que el foco hay que ponerlo ahí. Si ponemos el foco en otro lado van a aparecer miles de diferencias".

"Tiene poco sentido que el partido político que perdió le pone condiciones a uno que ganó. A mí me parece que lo que hay que hacer hoy día es esperar, ponerse a disposición, si es que aparecen temas que son propios del Presidente Kast, que él quiere empujar en un sentido distinto a lo que las fuerzas políticas que hoy día representan la oposición están pensando, bueno, ahí discutámoslo", agregó.

"Aparecer con otros temas que son propios de la agenda de cada uno me hace poco sentido a mí", insistió.

Desde la Oficina del Presidente Electo (OPE), la vocera Mara Sedini dijo que "las conversaciones han sido súper propositivas, encaminadas en poder entregarle apoyo y herramientas al Presidente electo para que pueda hacer un mejor gobierno y para nosotros desde un comienzo, y ustedes bien vieron en la campaña, nuestras líneas rojas eran claras, eran las urgencias de seguridad, el crimen organizado y por supuesto las líneas económicas que benefician a nuestros compatriotas, mejorar el empleo, entregar más y mejores condiciones sociales".