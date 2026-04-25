La llamativa frase del DT de Sevilla: Parezco un autista

Luis García Plaza, entrenador de Sevilla, sorprendió en conferencia de prensa con declaraciones sobre su nivel de dedicación desde que asumió el cargo, y también habló sobre el rol que deben cumplir los jugadores más experimentados, como en el caso de Alexis Sánchez, en la lucha por mantener al club en Primera División.

El técnico fue directo al describir su método de trabajo: "No creo que le haya echado más horas en mi vida de las que estoy echando ahora. Parezco un autista, con perdón con los autistas y mi respeto, tengo un familiar que le quiero muchísimo. Me meto en mi mundo y no salgo de ahí, no salgo de ver vídeos, de trabajar, de entrenamientos. No hago nada, no conozco Sevilla, no he pisado Sevilla, con el pedazo de ciudad que tenemos, y es porque creo que necesitan mi cien por ciento".

Al ser consultado por el aporte de los jugadores con más jerarquía, entre ellos Alexis y Azpilicueta, García Plaza fue claro: "La experiencia en estos momentos es un grado. Hay que hacer una mezcla de todos, pero esos tienen que ayudar a los demás".