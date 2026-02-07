Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Lucas Cepeda sumó minutos en la derrota de Elche frente a Real Sociedad por La Liga

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El exjugador de Colo Colo ingresó en el segundo tiempo.

Lucas Cepeda sumó minutos en la derrota de Elche frente a Real Sociedad por La Liga
El futbolista chileno Lucas Cepeda sumó minutos en la dolorosa derrota de Elche 1-3 ante Real Sociedad en el Reale Arena por la fecha 23 de La Liga, siendo su segundo partido con el conjunto español.

El exjugador de Colo Colo ingresó al minuto 73 del encuentro, cuando reemplazó a su compañero Léo Petrot. Su debut fue en la fecha anterior frente a FC Barcelona.

Los goles del encuentro fueron anotados por Luka Sucic (24'), Mikel Oyarzabal (37') y Orri Oskarsson (89') para los locales, mientras que André Silva (42') descontó para Elche.

Con este resultado, el conjunto del chileno quedó en el puesto 13 de la tabla de posiciones con 24 puntos.

El siguiente partido de Elche de Lucas Cepeda será de local ante Osasuna el viernes 13 de febrero a las 17:00 horas (20:00 GMT).

