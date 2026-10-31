Manuel Pellegrini: El peor error que podríamos cometer es relajarnos

El chileno Manuel Pellegrini, técnico de Real Betis, analizó el triunfo por 2-1 ante Málaga y bajó las expectativas por la posición de su equipo, que está en cuarto lugar en puestos de clasificación a la Champions de la próxima temporada, remarcando que falta mucho torneo por disputar.

"A uno ni siquiera puede pasarle por la mente de que se puede tener lista la clasificación para Europa el próximo año. Esto recién comienza, estamos muy contentos con la cantidad de puntos que tenemos, con la manera como el equipo está jugando. El peor error que podríamos cometer es relajarnos o creer que vamos a seguir con los mismos rendimientos", reflexionó el DT chileno.

Respecto al desarrollo del partido, Pellegrini descartó que sus dirigidos se confiaron cuando estaban 2-0 arriba en el marcador.

"Es cierto que nos apretó un poco el marcador de 2-1, pero el gol de ellos se generó con bastante fortuna. De ahí para adelante quizás el equipo se apretó un poco, pero antes ellos no habían llegado. Nosotros habíamos hecho dos goles, presionamos todo el primer tiempo y Málaga, prácticamente, no podía pasar en el mediocampo", explicó el chileno.

El próximo partido de Real Betis será este miércoles en el plano internacional, ya que enfrentará a Borussia Dortmund en Alemania, en la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions.