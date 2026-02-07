Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Partido de Sevilla de Alexis y Suazo ante Girona se aplazó por temporal en Andalucía

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La "alerta naranja" por mal tiempo obligó a modificar la agenda para los equipos andaluces.

Partido de Sevilla de Alexis y Suazo ante Girona se aplazó por temporal en Andalucía
El encuentro de Sevilla de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo agendado para este sábado frente a Girona por la fecha 23 de la Liga española fue aplazado por las condiciones meteorológicas adversas que afectan a la región de Andalucía.

En un inicio, el cotejo entre andaluces y los catalanes se iba a disputar desde las 14:30 horas (17:30 GMT) en el Estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán", pero el "aviso naranja" decretado por fuertes lluvias y vientos del temporal "Marta" obligó a mover el duelo.

Finalmente, la contienda tendrá lugar este domingo 8 de febrero a las 12:15 horas (15:15 GMT).

Sevilla se encuentra en el décimo quinto puesto de la tabla a tan solo dos puntos de la zona de descenso, por lo que deberá seguir enfocándose en lograr un vital triunfo.

La escuadra blanquirroja no fue la única afectada en su programación. Cádiz, también de Andalucía, vio aplazado su duelo contra Almería, el que se disputará a la par del Sevilla vs. Girona.

