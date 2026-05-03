Pellegrini avisó tras triunfo de Betis: "La quinta plaza no está garantizada"

El técnico chileno Manuel Pellegrini, entrenador de Real Betis, valoró la victoria por 3-0 ante Oviedo, aunque advirtió que el equipo aún no tiene asegurado su objetivo en la liga española.

"Quedan menos fechas, pero la quinta plaza no está garantizada", señaló el DT nacional, quien destacó la solidez de su equipo: "Hemos sido muy efectivos, estuvimos muy seguros en defensa. No tuvimos un gran volumen ofensivo, pero fuimos muy efectivos. Hemos logrado siete puntos de nueve".

Pellegrini también reconoció que la eliminación en la Europa League ante Braga "dolió mucho", pero sostuvo que permitió enfocar energías en el torneo local. "Era complicado mantener los dos frentes. Con esos siete puntos de nueve estamos más cerca de un nuevo logro", afirmó.

El chileno apuntó que una nueva clasificación internacional sería relevante para el club y también se refirió al manejo físico de Isco Alarcón. "Sería importante una sexta clasificación para este club. La 'Champions' es algo que no depende de nosotros", dijo, antes de agregar sobre el volante: "No necesita más minutos. Hay que saberlo dosificar. Era bueno que sumara minutos, pero que tampoco se excediera. Va por el camino correcto".