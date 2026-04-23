Pellegrini: Sería un gran logro clasificar a Europa al margen de los traspiés de la temporada

Manuel Pellegrini, entrenador chileno de Real Betis, compareció este jueves en rueda de prensa para analizar el trascendental duelo de este viernes ante Real Madrid en el Estadio de La Cartuja.

Pese a que el cuadro "merengue" no atraviesa su mejor racha, el técnico llamó a no confiarse: "El Real Madrid no pasa por un buen momento, pero sigue siendo el Real Madrid. Tienen jugadores que desequilibran y sus individualidades son su mayor peligro", advirtió.

En esa línea, el DT hizo autocrítica sobre el rendimiento reciente de su escuadra: "Hay que hacer un partido con una mayor seguridad defensiva, que ha sido nuestro lastre los últimos partidos. Ocasiones de gol hay que tener y hay que tener la tranquilidad para concretarlas. Quedan cuatro partidos en casa y toca asegurar lo logrado hasta el momento".

Actualmente, Betis marcha en la quinta posición de la Liga con 49 puntos, tras su reciente victoria por 2-3 ante Girona. Para Pellegrini, mantener la regularidad en la parte alta de la tabla es una prioridad absoluta.

"Volver a Europa sería un gran logro porque seis años seguidos únicamente lo hace el Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid. El Betis no lo ha hecho nunca: sería un gran logro al margen de los traspiés de la temporada", subrayó.

Uno de los temas que acaparó la atención fue la presencia de Isco Alarcón. Pese a su calidad, el chileno pidió paciencia con su retorno a la titularidad: "Hay que llevarlo poco a poco. No está para jugar muchos minutos ni para comenzar. Según vaya evolucionando, tendrá más minutos".

Además, Pellegrini volvió a elogiar el aporte del malagueño, recordando su incidencia en el último triunfo: "En Gerona puso un pase para ganar el partido y demostró toda su calidad".

Finalmente, consultado sobre si el triunfo ante Girona servía para acallar cuestionamientos sobre su gestión, el técnico fue tajante: "No tengo que callar bocas. Hago mi trabajo y hay que rematar el año con un logro positivo, que es volver a jugar en Europa".