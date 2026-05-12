Pellegrini tras llevar a Real Betis a Champions: Le debíamos a la gente esta alegría

El técnico chileno Manuel Pellegrini reconoció estar "feliz" luego de que Real Betis venció 2-1 a Elche en el Estadio La Cartuja y aseguró matemáticamente el quinto lugar de LaLiga, resultado que le entregó al cuadro verdiblanco un cupo en la próxima Liga de Campeones.

"Le debíamos a la gente esta alegría. Es una gran felicidad para nosotros y todos los béticos", afirmó Pellegrini, quien destacó que el equipo logró reponerse a una temporada exigente, marcada por "muchas lesiones, con muchos partidos y también con derrotas dolorosas".

"Creo que se hizo una gran labor. Llegar a la Champions es un gran mérito de este equipo, que lo consiguió con la exigencia que implantamos desde el comienzo", sostuvo el entrenador nacional, quien recordó que la campaña partió precisamente ante Elche, el 18 de agosto, cuando dijeron que "empezaba el camino de la Champions".

Sobre el triunfo de este martes, Pellegrini contó que en el descanso ya sabían que Celta había perdido 3-2 ante Levante, resultado que dejaba a Real Betis con la clasificación asegurada si ganaba. "En el primer tiempo no tuvimos apenas ocasiones los dos equipos, pero en la segunda mitad salimos a ganar, logramos el segundo gol y luego supimos defender la ventaja. Queríamos ganar para no prolongar esto dos semanas más", explicó.

El chileno también valoró su registro en España, donde clasificó a la Liga de Campeones con los cuatro clubes que dirigió: "Dos con el Villarreal, una con el Real Madrid, una con el Málaga y ahora con el Betis". Sobre su continuidad, remarcó que tiene "un contrato firmado" y que le "gusta cumplir" sus acuerdos, aunque admitió que ahora deberán conversar porque afrontar la Champions "es un desafío mayúsculo".