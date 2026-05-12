Masiva pelea en liceo de Talcahuano: Al menos siete docentes heridos y 14 escolares detenidos

Una matonesca pelea escolar al interior del Liceo La Asunción de Talcahuano, en la Región del Biobío, terminó con al menos siete docentes heridos y unos 14 estudiantes detenidos.

La batahola fue denunciada por la directora del establecimiento quien indicó a Carabineros que durante la mañana y luego de un partido de fútbol, un grupo de estudiantes de cuarto medio comenzó una riña.

Allí, los escolares se agredieron con golpes de puño, por lo que inspectores y paradocentes del liceo intentaron separar a los agresores, sin embargo, también resultaron heridos.

El parte policial dio cuenta que hubo un total de dos docentes y cinco paradocentes heridos. Mientras que contabilizaron tres estudiantes de 18 años, 10 jóvenes de 17 y una mujer de 18 que fueron detenidos producto de la gresca.

Todos los escolares detenidos fueron trasladados a constatar lesiones que, en principio, fueron calificadas como de leve.

Liceo activó protocolo

El establecimiento, a través de un comunicado dirigido a los apoderados, relató que "durante el primer recreo de esta jornada, un grupo importante de estudiantes de cuarto medio participó de una pelea masiva".

La misiva, firmada por el rector Cristian Acuña, añade que "frente a esta situación, el establecimiento activó de manera inmediata los protocolos internos correspondientes, separando a los estudiantes involucrados, brindando atención en enfermería a quienes presentaban lesiones visibles y realizando el procedimiento de constatación de lesiones junto a Carabineros de Chile".

"Asimismo, lamentamos informar que algunos funcionarios del establecimiento también resultaron lesionados al intentar intervenir y resguardar la integridad física de los estudiantes involucrados", precisó la autoridad.

Respecto a la situación al interior del establecimiento, el liceo informó que "los cursos involucrados fueron separados, se restringieron algunos espacios de desplazamiento y permanencia de estudiantes, y el resto de los cursos ha podido continuar sus actividades académicas de manera normal, procurando resguardar el adecuado funcionamiento de la jornada escolar".

Sin embargo, el establecimiento solicitó a los apoderados retirar a los estudiantes de cuarto medio durante esta jornada como medida preventiva.