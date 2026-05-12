Metro: Los ascensores y escaleras mecánicas con fallas son bastante acotados

Carlos Melo, gerente corporativo de Planificación y Clientes de Metro, defendió en Cooperativa los procesos de mantención de ascensores y escaleras mecánicas, luego del incidente que dejó a cinco personas atrapadas este lunes y de críticas de usuarios sobre la reiteración de problemas similares.

En diálogo con Lo que Queda del Día, Melo planteó que "ayer tuvimos una situación de evacuación bien particular en la estación Manquehue, pero es importante poner en contexto la situación real y la magnitud de la cantidad de equipos de transporte vertical que nosotros tenemos. Entre escaleras mecánicas y ascensores tenemos cerca de 900 equipos de transporte vertical, la mayoría son escaleras mecánicas, pero son casi 50 y 50".

"Cuando uno ve la evolución respecto de las tasas de falla, por ejemplo en este minuto tenemos solamente 13 escaleras mecánicas de cerca de 450 fuera de servicio, y ascensores un poquito más, 23. Es como el 5 y el 2 por ciento de equipos que están fuera de servicio", aseguró.

El exsubsecretario precisó que "Metro tiene procesos de mantenimiento de los equipos de transporte vertical (...) los equipos que están fuera de servicio corresponden a una proporción bastante acotada".

"Muchas veces los equipos de ascensor son mal utilizados, porque son sobrecargados, se utilizan para transportar carga o mercadería. Hemos avanzado harto en eso con la prohibición de la circulación con carro y yeguas que instalamos el año pasado, pero sigue existiendo un porcentaje de mal uso", lamentó.

Finalmente, Melo recordó que "cerca del 47 por ciento de las fallas que tenemos en ascensores ocurren por mal uso del equipo o vandalismo, y por lo tanto generan un efecto en las personas que realmente lo necesitan".