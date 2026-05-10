Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago24.7°
Humedad16%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Exfutbolistas

Iván Zamorano y Claudio Bravo protagonizaron duelo de leyendas de Real Madrid y Barcelona

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los nacionales destacaron entre las figuras del clásico en Miami.

Iván Zamorano y Claudio Bravo protagonizaron duelo de leyendas de Real Madrid y Barcelona
 Captura
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

En el Chase Stadium de Miami se disputó el amistoso Legends Cup entre históricos de Real Madrid y FC Barcelona, con los chilenos Iván Zamorano y Claudio Bravo como parte de los protagonistas.

En la antesala del clásico que ambos equipos disputarán este domingo por la liga española, "merengues" y "culés" animaron el llamativo duelo con figuras como Ronaldinho, Patrick Kluivert o Clarence Seedorf.

Zamorano fue capitán de Real Madrid, mientras Bravo salió a la cancha como arquero titular de Barcelona, siendo su debut en el equipo de los veteranos blaugranas.

Los dos históricos de La Roja ya habían compartido en la previa del partido de exhibición, tal como compartió "Bam Bam" en su cuenta de Instagram.

Respecto al resultado, terminó 1-1 con las anotaciones de Martín Montoya (Barcelona) y Alvaro Negredo (Real Madrid).

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada