Iván Zamorano y Claudio Bravo protagonizaron duelo de leyendas de Real Madrid y Barcelona

En el Chase Stadium de Miami se disputó el amistoso Legends Cup entre históricos de Real Madrid y FC Barcelona, con los chilenos Iván Zamorano y Claudio Bravo como parte de los protagonistas.

En la antesala del clásico que ambos equipos disputarán este domingo por la liga española, "merengues" y "culés" animaron el llamativo duelo con figuras como Ronaldinho, Patrick Kluivert o Clarence Seedorf.

Zamorano fue capitán de Real Madrid, mientras Bravo salió a la cancha como arquero titular de Barcelona, siendo su debut en el equipo de los veteranos blaugranas.

Los dos históricos de La Roja ya habían compartido en la previa del partido de exhibición, tal como compartió "Bam Bam" en su cuenta de Instagram.

Respecto al resultado, terminó 1-1 con las anotaciones de Martín Montoya (Barcelona) y Alvaro Negredo (Real Madrid).