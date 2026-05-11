Un nuevo secuestro se registró la noche de este lunes en la comuna capitalina de San Miguel, específicamente en la calle Brigadier de la Cruz.

Según registros de cámaras de seguridad, la víctima fue abordada a las 20:57 horas tras acercarse a un automóvil gris para conversar con sus ocupantes; en ese momento, dos sujetos lo atacaron con golpes de pies y puños por la espalda y lo subieron por la fuerza al vehículo antes de huir del lugar.

Al percatarse del incidente, varios vecinos intentaron frustrar el rapto arrojando piedras al auto e iniciando una persecución que se extendió hasta Gran Avenida con Salesianos, cuando finalmente escaparon tras colisionar con otro móvil.

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