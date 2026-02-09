Síguenos:
Deportes | Fútbol | Liga española

Prensa española elogió la "sabiduría" de Pellegrini tras la revancha de Betis

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl / EFE

Los medios hispanos destacaron el planteamiento táctico del DT chileno.

Prensa española elogió la
Solo días pasaron del "infierno" a la redención para Manuel Pellegrini, dado que luego de ser goleado por 5-0 y quedar eliminados de la Copa del Rey a mitad de semana, el Real Betis del estratega chileno se tomó revancha este domingo y venció por 1-0 al Atlético de Madrid en su visita al Metropolitano por la Liga española.

La victoria no solo significó tres puntos vitales, sino que también desató una ola de elogios para el nacional por parte de la prensa deportiva de Sevilla, que destacó su capacidad para ajustar piezas en tiempo récord.

Estadio Deportivo, por ejemplo, calificó al nacional con una nota 9 y resaltó su "sabiduría" para leer el compromiso: "Planteó un partido con las líneas más juntas y sin dejar tanto espacio para que los jugadores del Atlético de Madrid mostraran su calidad. En la segunda parte, reforzó el centro de campo para darle mayor solidez y fortaleza al equipo", analizó el medio.

Por su parte, El Desmarque aseguró que el técnico nacional logró silenciar los cuestionamientos que surgieron tras la debacle copera. "Manuel Pellegrini vuelve a sonreír. El técnico chileno, principal señalado tras la derrota en Copa del Rey, asumió las críticas, hizo autocrítica y llegó con un plan que permitió cambiarlo todo. Victoria y 'reventón' a los malos comentarios", sentenciaron.

El citado medio valoró especialmente las soluciones de emergencia ante las bajas en el plantel: "En la gestión de los cambios, Pellegrini arriesgó y acertó. Acabó la cita con Nelson Deossa como delantero centro a falta de un '9' puro y colocó a Marc Bartra como pivote. El Atleti fue incapaz de descifrar su telaraña".

Con este resultado, el Betis de Pellegrini recupera terreno en la tabla y deja atrás una semana convulsionada, ratificando la vigencia del DT chileno en el fútbol de élite. "Perdió y aprendió. Cambió todo y reventó todas las críticas que había a su alrededor", cerró la prensa hispana.

