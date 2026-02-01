Real Betis de Manuel Pellegrini logró agónica remontada ante un combativo Valencia

Las loas cayeron sobre el técnico chileno Manuel Pellegrini luego de que su Real Betis consiguiese una valiosa remontada por 2-1 ante un combativo Valencia en el Estadio de la Cartuja por la fecha 22 de la Liga de España.

Pese a que el equipo del "Ingeniero" llegaba antecedido por la clasificación directa a octavos de la UEFA Europa League, su rival fue una incómoda visita y se generó un penal que sacó a relucir la estirada del portero Alvaro Valles tras el tiro de Pepelu (13').

Los pupilos de Carlos Corberán continuaron insistiendo y su premio llegó con la habilitación de Lucas Beltrán para la apertura de la cuenta de Luis Rioja (20'). Sin embargo, Betis respondió con un penal que convirtió Chimy Ávila (23').

La paridad se extendió hasta un complemento donde el portero Valles siguió salvando a los de Pellegrini y, cuando todo estaba por terminar, Pablo Fornals insistió en un remate (88') que desató los festejos triunfales.

Con esto, los albiverdes se posicionaron quintos con 35 puntos y quedaron a siete unidades de entrar a la clasificación para la Champions League. Así mismo, su siguiente desafío será el 5 de febrero ante Atlético de Madrid por los cuartos de final en la Copa del Rey.