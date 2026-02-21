Real Betis de Pellegrini sufrió un traspié con empate ante Rayo Vallecano en La Liga

Real Betis, equipo dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, sufrió un traspié en la fecha 25 de La Liga de España, al empatar 1-1 ante Rayo Vallecano en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

El equipo andaluz se adelantó en el marcador a los 16 minutos con gol de Cédric Bakambu, pero el conjunto madrileño supo equilibrar y conseguir el empate antes del término de la primera fracción (42') por intermedio de Palazón, la figura del partido.

Entre las incidencias, el partido tuvo 14 minutos de tiempo agregado al final, debido a una larga revisión del VAR que terminó por anular un gol de Betis, para molestia del conjunto del chileno.

Con el resultado, Betis perdió su racha de triunfos consecutivos y quedó con 42 puntos en el quinto lugar de la tabla, que da cupo a la Europa League de la próxima temporada.

En la próxima fecha, Betis tendrá el clásico ante Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo; Rayo Vallecano, en cambio, está con 26 puntos en el 14° puesto y recibirá a Athletic de Bilbao.