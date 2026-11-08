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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Real Betis se reencontró con los triunfos a costa del Elche de Cepeda

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El elenco de Manuel Pellegrini debió esperar hasta el final del encuentro para celebrar.

Real Betis se reencontró con los triunfos a costa del Elche de Cepeda
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En un partido que solo se resolvió sobre el final, Real Betis, del técnico chileno Manuel Pellegrini, venció por 0-2 a Elche de Lucas Cepeda para afianzarse en la cuarta posición de la Liga de España.

Con Lucas Cepeda como titular y jugando 70 minutos, el cuadro dueño de casa complicó al elenco sevillano, que venía de una caída a media semana por Champions League.

No obstante, el buen fútbol del cuadro del "Ingeniero" hizo mella en el equipo de Martín Anselmi, quien tras los cambios vio cómo su rival se instaló en terreno contrario.,

Fue así como a los 81 minutos Rodrigo Riquelme logró la apertura de la cuenta para el equipo albiverde.

Elche intentó una reacción, pero Marc Bartra puso cifras definitivas a los 89'.

Con este resultado, Betis llegó a los 26 puntos y se afianzó en la cuarta posición.

Elche, en tanto, se estancó en la 18ª ubicación con 10 puntos, aún en zona de descenso.

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