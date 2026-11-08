Julianne Moore despidió a Sebastián Lelio con emotivo mensaje: "Una persona maravillosa"
Ambos trabajaron juntos en la película "Gloria Bell" de 2018.
Ambos trabajaron juntos en la película "Gloria Bell" de 2018.
La ganadora del Oscar, la actriz Julianne Moore, escribió un sentido mensaje de despedida para el director Sebastián Lelio.
A través de su cuenta de Instagram, la estadounidense recordó el momento en el que conoció al chileno y cuando decidieron trabajar juntos en la película "Gloria Bell" de 2018. "Él dijo que solo lo haría si yo participaba, y yo dije que solo lo haría si él participaba", señaló la actriz.
"Trabajar con él fue una de las experiencias más hermosas de mi carrera. Sebastián era atento, tierno, alegre y empático. Como cineasta sumamente riguroso, lograba captar los detalles más ínfimos de la vida cotidiana; nada se le escapaba", destacó sobre el trabajo del director.
"Espero que supiera cuánto valoraba el mundo su mirada y lo mucho que nos sentíamos comprendidos por él a través de sus películas. Hemos perdido a una persona maravillosa", concluyó Julianne Moore.