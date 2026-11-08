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Tópicos: Magazine | Cine | Cine Chileno

Julianne Moore despidió a Sebastián Lelio con emotivo mensaje: "Una persona maravillosa"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Ambos trabajaron juntos en la película "Gloria Bell" de 2018.

Julianne Moore despidió a Sebastián Lelio con emotivo mensaje:
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La ganadora del Oscar, la actriz Julianne Moore, escribió un sentido mensaje de despedida para el director Sebastián Lelio.

A través de su cuenta de Instagram, la estadounidense recordó el momento en el que conoció al chileno y cuando decidieron trabajar juntos en la película "Gloria Bell" de 2018. "Él dijo que solo lo haría si yo participaba, y yo dije que solo lo haría si él participaba", señaló la actriz.

"Trabajar con él fue una de las experiencias más hermosas de mi carrera. Sebastián era atento, tierno, alegre y empático. Como cineasta sumamente riguroso, lograba captar los detalles más ínfimos de la vida cotidiana; nada se le escapaba", destacó sobre el trabajo del director.

"Espero que supiera cuánto valoraba el mundo su mirada y lo mucho que nos sentíamos comprendidos por él a través de sus películas. Hemos perdido a una persona maravillosa", concluyó Julianne Moore.

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