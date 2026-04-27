Recordó a Colo Colo: El emotivo desahogo de Suazo tras nueva caída de Sevilla

Sevilla FC, de los chilenos Gabriel Suazo y Alexis Sánchez, sigue sin levantar cabeza en La Liga de España y en un duelo dramático por la zona baja, el equipo de los chilenos volvió a tropezar, esta vez tras sufrir una remontada de Osasuna en la última jugada del partido, resultado que los mantiene peligrosamente hundidos en los puestos de descenso a Segunda División.

Tras el pitazo final, Gabriel Suazo, quien portó la jineta de capitán en el conjunto andaluz, protagonizó un momento de alta emotividad. En conversación con los medios oficiales del club, el formado en Colo Colo se mostró visiblemente quebrado, con lágrimas en los ojos, pero manteniendo la hidalguía para analizar el presente del equipo.

Suazo no escondió su impotencia por el desarrollo del juego y criticó los criterios arbitrales respecto al tiempo de adición. "El fútbol es demasiado injusto. Cuando nosotros intentamos remontar un resultado nos dan tres minutos y cuando nos dan el resultado a nosotros dan nueve. Son cosas que uno no se explica, pero tenemos que enfocarnos en lo que controlamos", lanzó el seleccionado nacional.

Con la voz entrecortada, el zurdo expresó su compromiso con la institución sevillana: "Sinceramente, creo que hoy dejamos la vida en el campo, esa es la sensación. Nos duele, tengo un nudo en la garganta... te lo juro. Yo no soy de acá, pero lo siento como si lo fuera y me duele muchísimo", confesó.

Consultado sobre cómo liderar al vestuario en un momento tan crítico, Suazo apeló a su experiencia personal, recordando la temporada 2020 donde peleó la permanencia con el cuadro albo.

"Siempre me he caracterizado por ser una persona resiliente, sobre todo en los momentos malos. Lo viví en el club de mis amores (Colo Colo) y aquí estoy, orgulloso de estar acá pese al momento", afirmó con determinación.

Finalmente, el lateral envió un mensaje de unidad para la hinchada y sus compañeros: "Voy a dejar la piel y contagiar ese sentimiento a cada compañero para sacar esto adelante".