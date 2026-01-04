Sevilla de Alexis agudizó su complejo momento tras fea caída contra Levante

Sevilla, con el chileno Alexis Sánchez como titular, sufrió un duro 3-0 como local a manos de Levante, situación que aumentó los cuestionamientos en medio de un mal presente en la liga española.

Desde el minuto 14 llegaron las malas noticias por una tarjeta amarilla al tocopillano, mostrada tras una clara simulación de Diego Pampin ante una entrada de Sánchez que no lo llegó a tocar.

Los andaluces dominaron ampliamente el balón y avanzaron más, pero aquello no se capitalizó en el marcador.

Sánchez buscó generar peligro con algunos remates y dio una genial asistencia de taconazo para la anotación de Joaquín "Oso" Martínez, pero se la apertura de la cuenta se anuló por previa posición adelantada de Juanlu en la jugada.

Levante se las arregló para golpear en la última jugada del primer tiempo con Iker Losada, a los 45+2'. Carlos Espí aumentó a los 77'.

El arquero visitante Mathew Ryan fue vital para la victoria forastera y lo ratificó al final: Hubo penal para Sevilla al minuto 90 tras revisión en el VAR.

Alexis le cedió el remate a Isaac Romero, pero el portero le contuvo al "7", quien desperdició el rebote pegándole al medio del arco, lo que permitió una gran segunda reacción del guardameta.

Carlos Alvarez le dio el tiro de gracia al equipo de Matías Almeyda con el 3-0 a los 90+4'. Sevilla se retiró bajo pifias de la cancha del "Ramón Sánchez-Pizjuán".

Con este resultado, Sevilla sumó 10 derrotas en lo que va del torneo y bajó momentáneamente al puesto 11 con 20 puntos, a solo cinco del descenso y con Girona (15) aún por jugar ante Mallorca (18).